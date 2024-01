Sverige deltar i största Nato-övningen sedan kalla kriget

Steadfast Defender 24 är ett övergripande namn för en serie med runt 18 olika övningar som pågår från mitten av januari till slutet av maj.

Scenariot är en simulerad snabbt uppkommen konflikt med en närliggande motståndare. Huvudsyftet är att öva Natos förmåga att förstärka Europa genom att flytta trupper över Atlanten, från Nordamerika till Europa.

Det svenska bidraget i övningsserien varierar beroende på vilken övning det handlar om. I dagsläget är det klart att runt 4.500 soldater och sjömän från alla försvarsgrenar och hemvärnet deltar i den norska övningen Nordic Response 24. Den genomförs i Norge, Sverige och Finland den 3-14 mars.

Under april och maj kommer det också finnas svenskt deltagande i övningen Immediate Response 24. Där kommer framför allt Försvarsmakten genomföra en skarp operation i norra delen av landet när runt tusen amerikanska soldater via Sverige ska förflytta sig från Norge till Finland. Något som innebär ökat tryck på vägar och järnvägsnät.

– Operationen ligger inom ramen för det vi kallar värdlandsstöd. Att kunna ta emot hjälp utifrån. Den kommer bli väldigt synlig i civilsamhället, främst uppe i norr och berör allt från säkerhet, att kunna tillhandahålla mat och drivmedel samt platser där soldaterna kan stanna och vila. För oss är det väldigt bra att vi får möjligheten att delta i Natos träning av kollektivt försvar, säger Carl-Johan Edström som är chef för operationsledningen i Högkvarteret, i ett uttalande.

Övningen Swift Response 24, som till delar genomförs i södra Sverige i maj, omfattar också värdlandsstöd. Här kommer bland annat runt 800 amerikanska soldater att luftlandsättas med fallskärm i Skillingaryd för att sedan förflytta sig med Black Hawk-helikoptrar till Kvarn för att genomföra stridsövningar med skarp ammunition. Dessutom planerar man att luftlandsätta en amerikansk haubits-bataljon med 220 soldater och artilleripjäser för skarpskjutning på Skillingaryds skjutfält.

För marinens del är huvudfokus på övningen Baltops 24. Det är den mest framträdande övningen i Östersjöområdet och inkluderar bland annat integrering av flyg- och sjöstridskrafter, ubåtsjakt och olika typer av amfibieoperationer.

En stor del av övningsserien i Steadfast Defender 24 kommer också att genomföras i Estland, Lettland och Litauen samt Polen och Tyskland.