Sveriges befolkning fortsätter öka: "73 procent beror på invandring"

Befolkningen i Sverige fortsätter öka kraftigt. De senaste tio åren har folkmängden ökat med 1 miljon människor och den främsta förklaringen är invandring.

På nyårsafton uppgick folkmängden till 10.327.589 personer, en ökning med 986.907 personer sedan nyårsafton 2009, skriver SCB på sin hemsida.

Under 2019 ökade befolkningen med 97.404 personer, 44.028 kvinnor och 53.376 män, den lägsta folkökningen sedan 2013.

"Befolkningen i Sverige ökar för tillfället av att det dels föds fler än det dör, men framförallt är invandringen större än utvandringen. Cirka 73 procent av folkökningen förklaras av migrationen", skriver SCB.

Hur många av de som föds har invandrarbakgrund är oklart.

Den största så kallade invandringsgruppen var för första gången sedan 2013 återinvandrade personer födda i Sverige, skriver SCB: 11.955 personer. Syrien, som fem år i rad har varit det vanligaste födelselandet bland de som invandrar, återfinns nu först på plats fyra, och är därmed passerat av Sverige, Indien och Afghanistan. Därefter kommer invandrare från Irak, Iran, Eritrea, Pakistan, Polen och Kina.

Under 2019 utvandrade 47.718 personer, vilket var 1,6 procent eller 737 personer fler än under 2018. Personer födda i Sverige var den största gruppen utvandrare. De stod för var tredje utvandring eller 16.028 personer. Det var en liten minskning jämfört med året innan då 16.655 svenskfödda utvandrade. Av de utrikes födda utvandrarna var personer födda i Polen den största gruppen med 2.057 utvandrare. Även Indien och Finland hade över 2.000 utvandrare under 2019.