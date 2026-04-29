Swedbank gjorde "bara" 10 miljarder i vinst – nu ska 550 tjänster bort

Bakgrunden är en omorganisation som väntas medföra extra kostnader på 1,3 miljarder kronor under 2026, men som på sikt ska ge besparingar på omkring 1 miljard kronor per år.

I delårsrapporten för årets första kvartal redovisar banken en vinst på "endast" 10,2 miljarder kronor före nedskrivningar, skatter och avgifter.

Det är en miljard mindre än vinsten på 11,2 miljarder under motsvarande period i fjol.

Räntenettot sjönk samtidigt till 11,1 miljarder kronor, från 11,5 miljarder året innan. Utfallet låg över analytikernas snittprognos på 10,9 miljarder.

"Efter förvärvet av Entercard har vi tydliggjort vår strategi för kort och konsumentkrediter. Vi ska växa vår kortaffär med befintliga kunder och partners", skriver Swedbanks vd Jens Henriksson enligt TT.

"Vi avser även att sälja Payex, som i dag framför allt jobbar med olika typer av fakturaaffärer. Därmed ökar Payex möjligheter att växa samtidigt som mindre kapital binds i banken", tillägger han.