Läkare: Födelsetalen kraschade "exakt nio månader" efter massvaccinationen

I en intervju i Swebbtv:s Mikael Willgert diskuterar läkaren Nils Littorin det minskade barnafödandet och beskriver utvecklingen i starka ordalag.

– Armageddon, apokalypsen eller Ragnarök i Sverige kommer ju inte vara ett stort krig eller massmord, utan det kommer bara vara att vi slutar föda barn, säger Nils Littorin.

Enligt SCB föddes endast 1.423 barn per 1.000 kvinnor under 2025 – den lägsta nivå som någonsin uppmätts i Sverige. Och trenden har varit ihållande nedåt sedan coronapandemin.

Nils Littorin, som också är partiledare för partiet Malmölistan, konstaterar att nedgången motsvarar ett stort bortfall jämfört med tidigare nivåer.

– Om den här trenden fortsätter kommer befolkningen halveras inom ett par decennier. Det handlar ju om 10.000 eller 15 000 barn som inte föds som borde ha fötts givet tidigare decenniers genomsnitt, säger han.

Enligt Littorin, som deltog i det så kallade Läkaruppropet som kritiserade massvaccineringen, finns det en tydlig tidsmässig koppling till vaccineringen under pandemin.

– Det är så uppenbart tidsmässigt korrelerat till massvaccinationen av unga kvinnor och män, alltså den fertila delen av befolkningen, som skedde på våren 2021, säger han och fortsätter:

– Exakt nio månader efteråt så börjar födslotalen i Sverige sjunka dramatiskt.

Trots den uppenbara tidsmässiga korrelationen mellan massvaccinationen och de rekordlåga födelsetalen har ingen vetenskaplig studie i Sverige försökt förklara sambandet, enligt Littorin.

– Folkhälsomyndigheten har inte gjort någonting vad jag vet, säger han.

Mikael Willgert konstaterar att ämnet är så viktig att Swebbtv ska ha ett eget program om det.

– Vi vi hörs igen inom kort och så gör vi ett program där du kan utveckla resonemanget, säger han.