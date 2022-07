Tidigare ostraffad får 11 års fängelse för narkotikabrott

Dömen föll i Södertörns tingsrätt mot tre personer som bland annat har fört in stora mängder kokain samt fört ut miljontals kronor från Sverige. Delar av bevisningen fanns i krypterade chattar.

Huvudmannen fick 11 års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott då han har för in och sålt cirka 74 kilo kokain under 2020. Bevisningen fanns i den krypterade chatten Sky Ecc. Han döms även för innehav av drygt 100 kilo cannabis fördelat på flera platser i Stockholm under oktober 2021.

Ärendet föregicks av en kortare spaningsinsats. I samband med det grep polisen mannen, som har suttit häktad sedan dess. I domen förklarar Södertörns tingsrätt 17,5 miljoner kronor förverkade då huvudmannen anses ha erhållit denna summa som utbyte av brott.

Ytterligare en person döms till tre års fängelse för grovt penningtvättsbrott, efter att ha fört ut närmare sex miljoner kronor från Sverige, gömda och paketerade i fordon.

En tredje man döms till två års fängelse för grovt narkotikabrott då han förvarat en stor mängd kokain i sin lägenhet i Helsingborg.