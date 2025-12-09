Trump: Det politikerna gjort med Sverige är "ofattbart"

Trump intervjuas i Vita huset i samband med att Politico utnämnt honom till den mest inflytelserika gestalten i europeisk politik.

Han passar på att såga de nuvarande ledarna på andra sidan Atlanten.

– Jag tycker att de är svaga. Och dessutom extremt politiskt korrekta, säger Trump till Politico.

Sverige används i intervjun som ett varnande exempel. Enligt Trump har landet gått från att vara ett av världens tryggaste till att präglas av brottslighet kopplad till omfattande invandring.

– Jag älskar Sverige. Men de har gått från att vara ett land utan brottslighet till ett land med mycket brottslighet nu, säger han.

Han beskriver förändringen som svår att ta in.

– Nu är Sverige känt som väldigt otryggt, eller i alla fall ganska otryggt. Det är ofattbart. Sverige är ett helt annat land, säger han till Politico.

Trump konstaterar också att USA kanske inte kommer att fortsätta betrakta västeuropeiska länder som allierade om politikerna där fortsätter att byta ut sina befolkningar:

– Människorna som kommer har en helt annan ideologi.

Uttalandena kommer samtidigt som USA försöker spela en nyckelroll i att få slut på kriget mellan Ryssland och Ukraina. Enligt Politico sker intervjun i ett läge där europeiska ledare oroar sig för att Washington ska dra ned stödet till Kiev och närma sig ryska krav i förhandlingarna.

Trump ger inte mycket för EU-ländernas agerande.

– De pratar men de åstadkommer ingenting och kriget bara fortsätter, säger han.

I den senaste nationella säkerhetsstrategin från Vita huset, som publicerades i förra veckan, framställs Europa som en odemokratisk plats och en kontinent som riskerar att "utplånas" genom folkutbyte.

Trump säger dock i intervjun att han kommer att fortsätta stötta europeiska ledare som delar hans världsbild.

– Jag har stöttat ledare som många européer inte gillar. Jag har stöttat Viktor Orban säger Trump och tillägger att han gillar Orbans invandringspolitik.