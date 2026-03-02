"Markant" lyft för bostadspriserna

"Det våras för bostadspriserna", skriver SBAB i ett pressmeddelande.

Sett till hela Sverige ökade bostadspriserna med 1,6 procent under månaden. Rensat för normala säsongseffekter och andra tillfälliga effekter var ökningen 0,1 procent.

Trots uppgången ligger priserna fortfarande knappt 10 procent under toppnivåerna från våren 2022.

Lägenhetspriserna steg med 1,6 procent i februari. I fyra av sex regioner ökade priserna, och i Storgöteborg var uppgången som störst – 3,9 procent. I Mellersta Sverige sjönk bostadsrättspriserna med 2 procent.

– Bostadspriserna brukar som regel stiga i februari, men för lägenheter var uppgången i år markant större än det historiska snittet, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Lägenhetspriserna ligger nu knappt 7 procent under toppnoteringarna från våren 2022.

Villapriserna steg med 1,6 procent i februari. I fem av sex regioner ökade priserna, och starkast var utvecklingen i Mellersta Sverige med en uppgång på 2,2 procent. Justerat för säsong och andra tillfälliga effekter var ökningen måttlig. Villapriserna ligger nu drygt 11 procent under toppnivåerna från våren 2022.

– Noterbart är att lägenhetspriserna i Göteborg i februari tog igen mycket av den längre tids kräftgång de haft i förhållande till villorna i samma region, säger Robert Boije.