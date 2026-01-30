Trump ska nominera Bilderberg-profil till ny Fed-chef

Kevin Warsh var tidigare ledamot i centralbankens direktion. Han har haft rykte om sig att vara stram i inflationsfrågor, men har på senare tid visat stöd för lägre räntor.

Bedömningen är att detta ligger närmare Trumps linje än den nuvarande ordföranden Jerome Powells hållning. Powells mandat löper ut i maj.

Trump har lovat att presentera sin kandidat under fredagen.

– Det blir någon som är mycket respekterad, någon som alla i finansvärlden känner till, säger han.

Warsh var en av slutkandidaterna redan 2017, då Powell till slut utsågs.

Relationen mellan Vita huset och centralbanken är samtidigt ansträngd. Powell har kritiserat en brottsutredning som rör hans vittnesmål om en ombyggnation och varnat för försök att påverka penningpolitiken.

– Hot om åtal är en följd av att Federal Reserve sätter räntan utifrån vår bästa bedömning av vad som tjänar allmänheten, inte efter presidentens önskemål, säger Powell i ett videouttalande.