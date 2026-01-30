© Hoover Institution
Kevin Warsh.

Trump ska nominera Bilderberg-profil till ny Fed-chef

Publicerad 30 januari 2026 kl 11.38

Ekonomi. Donald Trump väntas på fredagsmorgonen presentera sin kandidat till posten som chef för USA:s centralbank. Enligt källor till Bloomberg kommer han att nominera Kevin Warsh, tidigare styrelseledamot i Bilderberggruppen och svärson till Judiska världskongressens ordförande Ronald Lauder.

Dela artikeln

Kevin Warsh var tidigare ledamot i centralbankens direktion. Han har haft rykte om sig att vara stram i inflationsfrågor, men har på senare tid visat stöd för lägre räntor.

Bedömningen är att detta ligger närmare Trumps linje än den nuvarande ordföranden Jerome Powells hållning. Powells mandat löper ut i maj.

Trump har lovat att presentera sin kandidat under fredagen.

– Det blir någon som är mycket respekterad, någon som alla i finansvärlden känner till, säger han.

Warsh var en av slutkandidaterna redan 2017, då Powell till slut utsågs.

Relationen mellan Vita huset och centralbanken är samtidigt ansträngd. Powell har kritiserat en brottsutredning som rör hans vittnesmål om en ombyggnation och varnat för försök att påverka penningpolitiken.

– Hot om åtal är en följd av att Federal Reserve sätter räntan utifrån vår bästa bedömning av vad som tjänar allmänheten, inte efter presidentens önskemål, säger Powell i ett videouttalande.

Familjen som flydde Sverige

Sofia, 12, om skräcktiden i socialtjänstens muslimska familjehem: "Hemskt"

Sverige tvångsplacerade henne hos arabisk bidragsfamilj. Då "kidnappade" pappan sina egna döttrar och flydde landet – nu talar hon ut i utländsk media.0 Plus

Finsk asylaktivist halshuggen av arabisk pojkvän

Här kampanjar hon mot "vita män" och "rasism". Men när fästmannen Hasan nekades PUT mördade han sin flickvän i protest.0 Plus

Här får tjejerna nog – tapetserar "Återvandring" över halva stan

"Det är så jävla vackert." Beger sig ut i vänsterextemisternas Mecka för att sprida budskapet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Noll åtgärder mot V-kvinna som skrev: "Skär av pungkulorna på män som röstar höger"

Erica Grönesjö Kiesbye (V) får sitta kvar efter hotfulla inlägget. "I det här fallet har personen tagit ansvar."0 

Ekonominyheter

Guldpriset passerar ny historisk milstolpe

Går över 5.000 dollar per uns efter internationella tumultet.. Har nu nästan fördubblats sen Trump tillträdde.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.