P3-rapparen "Moewgli" på Europols most wanted–lista

Mohamed "Moewgli" Mohdhi, 27, är misstänkt för flera grova brott – bland annat mordet på en 15-årig pojke som sköts ihjäl på en sushirestaurang i Skogås i januari 2023.

Nu har han förts upp på Europols lista över de mest efterlysta brottslingarna.

I efterlysningen beskrivs brottsmisstankarna mot honom:

"Den misstänkte är efterlyst för mord, förberedelse till mord, stämpling till mord, synnerligen grovt narkotikabrott samt flera andra grova brott. Han tillhör ett organiserat kriminellt nätverk där han har en aktiv roll genom den nämnda brottsligheten."

En 16-årig pojke har tidigare dömts för skjutningen. Åklagare menar dock att även andra personer kan hållas ansvariga.

– Även om det var en annan som höll i avtryckaren så är de att betrakta som gärningsmän, så kallat utvidgat gärningsmannaskap, och de misstänks därför för mord, har statsåklagare Ida Arnell tidigare sagt.

Även den 24-årige rapparen Remon "5iftyy" Ghide – även han känd från Sveriges Radio – är häktad i sin utevaro misstänkt för mordet.

Sedan hösten 2023 sitter han fängslad i Tunisien tillsammans med flera andra personer som kopplas till kriminella nätverk. Flera av dem har kopplingar till Bronätverket och till Foxtrotledaren Rawa Majid.

Svenska myndigheter har tidigare uppgett att även Mohamed Mohdhi tros befinna sig i Tunisien.