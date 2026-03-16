© SR/Europol
 

P3-rapparen "Moewgli" på Europols most wanted–lista

Publicerad 16 mars 2026 kl 16.54

Inrikes. Den tidigare rapparen Mohamed "Moewgli" Mohdhi, känd från P3 i Sveriges Radio, jagas internationellt för mordet på en 15-årig pojke i Skogås. Nu finns han med på Europols lista över Europas mest eftersökta personer. Ytterligare en rappare känd från SR är häktad i sin utevaro för mordet.

Mohamed "Moewgli" Mohdhi, 27, är misstänkt för flera grova brott – bland annat mordet på en 15-årig pojke som sköts ihjäl på en sushirestaurang i Skogås i januari 2023.

Nu har han förts upp på Europols lista över de mest efterlysta brottslingarna.

I efterlysningen beskrivs brottsmisstankarna mot honom:

"Den misstänkte är efterlyst för mord, förberedelse till mord, stämpling till mord, synnerligen grovt narkotikabrott samt flera andra grova brott. Han tillhör ett organiserat kriminellt nätverk där han har en aktiv roll genom den nämnda brottsligheten."

En 16-årig pojke har tidigare dömts för skjutningen. Åklagare menar dock att även andra personer kan hållas ansvariga.

– Även om det var en annan som höll i avtryckaren så är de att betrakta som gärningsmän, så kallat utvidgat gärningsmannaskap, och de misstänks därför för mord, har statsåklagare Ida Arnell tidigare sagt.

Även den 24-årige rapparen Remon "5iftyy" Ghide – även han känd från Sveriges Radio – är häktad i sin utevaro misstänkt för mordet.

Sedan hösten 2023 sitter han fängslad i Tunisien tillsammans med flera andra personer som kopplas till kriminella nätverk. Flera av dem har kopplingar till Bronätverket och till Foxtrotledaren Rawa Majid.

Svenska myndigheter har tidigare uppgett att även Mohamed Mohdhi tros befinna sig i Tunisien.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 100195709

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 100195710

Varnish cache server

