Tucker Carlson försöker stoppa kriget – kallas "knäpp" av Trump

Tucker Carlson har beskrivit hur "krigshetsare" som hans tidigare Fox News-kollega Mark Levin den senaste tiden vallfärdat till Vita huset för att försöka övertala Trump om att starta ett storkrig mot Iran för Israels skull.

Än så länge har USA inte officiellt gått in i kriget, men det ser ut att bara vara en tidsfråga. Carlson fortsätter dock att arbeta intensivt för att förhindra ett sådant scenario – något som nu får Trump att uttrycka sin irritation.

– Jag vet inte vad Tucker Carlson säger. Han kan väl skaffa en tv-kanal och säga det där så att folk lyssnar, sade Trump till reportrar under ett möte med Storbritanniens premiärminister vid G7-toppmötet enligt The Hill.

I ett inlägg på Truth Social kallar han Carlson "knäpp".

"Kan någon snälla förklara för knäppa Tucker Carlson att 'IRAN KAN INTE HA KÄRNVAPEN!'" skriver Trump.

Carlson har varit starkt kritisk mot all form av amerikansk inblandning i ett nytt krig i Mellanöstern, och reagerade skarpt efter att Israel i slutet av förra veckan genomfört robotattacker mot Irans kärnanläggningar och dödat flera högt uppsatta iranska militärer.

I ett inlägg på X skrev Carlson att Trump är "medskyldig till en krigshandling" och att det som nu händer i regionen "kommer att definiera Donald Trumps presidentskap".

Trump har undvikit att tydligt svara på om USA kommer att gå vidare med en egen militär insats. Vita huset har meddelat att Israels attacker var ensidiga, men bekräftat att USA hjälpt till att avvärja iranska motattacker.

Carlson, som lämnade Fox News 2022, har länge varit en medieallierad till Trump och deltog både i Republikanernas partikonvent 2024 och i en kampanjturné tillsammans med presidenten.

Hans motstånd mot amerikansk inblandning i Mellanöstern belyser en begynnande splittring inom delar av Trumps väljarbas inför ett eventuellt storkrig mot Iran. Även Steve Bannon och andra profiler inom Trump-rörelsen har tydligt markerat motstånd mot ett amerikanskt krig mot Iran.

I den senaste videon med Tucker Carlson intervjuas just Bannon om saken:

Former Trump chief strategist Steve Bannon on how the president’s enemies are working to destroy MAGA with the war on Iran.



(0:00) Will the Iran War Be the Downfall of MAGA?

(6:55) Fox News’ Pro-War Propaganda

(12:42) The Never-Trumpers Pretending to Be On Trump’s Team

(15:30)… pic.twitter.com/PdUZFiUNNZ

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) June 16, 2025