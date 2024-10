Tysk polis stänger protestläger på grund av Greta: "Våldsam"

Enligt tyska Der Spiegel bedömde polisen att hennes närvaro kunde leda till ordningsstörningar och att fler deltagare än tillåtet skulle samlas.

I ett första uttalande beskrev polisen Thunberg som "våldsam", men denna formulering togs senare bort. I stället hänvisade de till "den senaste tidens händelser relaterade till Thunberg som person beaktades vid bedömningen".

Greta Thunberg, som har varit kritisk till polisens hantering av propalestinska demonstrationer, har delat en video på Instagram där hon riktar skarp kritik mot det tyska polisväsendets agerande. Hon säger att hon inte tror sina ögon när hon ser hur tysk polis behandlar "fredliga demonstranter som för att de säger nej till folkmord".

Greta var tidigare en ikon i det politiskt korrekta Tyskland, men utmålas nu snarare som en skurk i landet. Detta för att hon kritiserar Israel – något som inte accepteras i Tyskland.

After almost 4 months of encampment, the student Palestine encampment in Dortmund were forced by German police to take down the camp and leave, and police said they would arrest me if I went there. All this just because the students had invited me to speak at their event and I… pic.twitter.com/TA3KXbcT7F

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 9, 2024