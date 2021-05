Extremiststämpeln innebär att delstatens myndigheter kommer att spionera på organisationen, som anses utgöra ett hot mot demokratin i Tyskland.

På flera håll i landet spionerar myndigheterna även på AFD, det största invandringskritiska partiet.

Pegida uppstod i just Sachsen under 2015 års asylkaos, när Angela Merkel och den federala regeringen lät en miljon araber och liknande välla in i landet.