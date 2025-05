Tyskar tillåts inte lämna Tyskland för att delta på återvandringskonferens

Enligt uppgifter från bland andra den österrikiske högerprofilen Martin Sellner greps deltagarna på flygplatsen i München och hölls kvar i timmar innan de släpptes – med ett förbud mot att lämna Tyskland fram till lördag kväll.

Bland de stoppade finns åtta tyska medborgare, sex män och två kvinnor. De tvingas nu inställa sig två gånger dagligen på sin lokala polisstation – och om de försöker lämna landet riskerar de åtal.

En annan gäst, den danske koranbrännaren Rasmus Paludan, nekades på torsdagsmorgonen inresa i Italien och frihetsberövades på flygplatsen Malpensa.

Martin Sellner konstaterar att de tyska myndigheterna nu har gått in i ett totalitärt "DDR-läge" – med anspelning på den östtyska kommunistdiktaturens gamla utreseregler.

Germany is locking its Citizens in - again. pic.twitter.com/wgi2J9fipv — Martin Sellner (@Martin_Sellner) May 15, 2025

I det skriftliga beslutet till de drabbade står det att deras närvaro vid konferensen skulle kunna "skada förbundsrepublikens anseende" samt att deras deltagande riskerar att "främja det transnationella nätverkandet på den högerextrema scenen".

8 young Germans are now banned from LEAVING Germany. If they try it, they commit a crime. They have to check in daily at their local police station. If not, they have to pay an extra fine. The democracy simulation is shutting down. pic.twitter.com/G9h1rJwnhW — Martin Sellner (@Martin_Sellner) May 15, 2025

Sellner noterar att även italiensk polis dykt upp på hotell i Milano för att förhöra andra deltagare. Samtidigt uppges arrangörerna ha haft svårt att hitta lokaler, då både hotell och leverantörer dragit sig ur på kort varsel. Vänsterextrema grupper befaras också försöka störa konferensen och/eller angripa deltagarna.

Konferensen, som planeras hållas på lördagen, samlar kända internationella namn som Eva Vlaardingerbroek från Nederländerna och belgiske Dries Van Langenhove, som i sitt hemland riskerar fängelse för roliga bilder publicerade i en gammal gruppchatt.