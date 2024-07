Tyskland förbjuder högertidning – jättelik polisräd

Över 200 poliser genomförde på tisdagen en gryningsräd mot förläggaren Jürgen Elsässers hem, liksom hemma hos andra anställda och finansiärer.

Media hade informerats i förväg om razzian och var på plats för att fotografera Elsässer i nattrock omringad av maskerade poliser.

Compact Magazines webbplats och sociala medier har plockats ner från internet – inklusive tidningens Youtubekanal med 300.000 prenumeranter.

Extraordinary scenes in Germany as police raid the home of Jürgen Elsässer, the publisher of the right-wing Compact Magazine, and remove various belongings from his residence outside Berlin.



Germany's interior minister has placed a blanket ban on the entire publication.



It… pic.twitter.com/KsV03IbbSs

— Remix News & Views (@RMXnews) July 16, 2024