Ukraina stänger av USA-transvestit efter blodtörstig video

Att utse en transvestit från USA till militär talesman kan ha setts som ett taktiskt genidrag av Kiev, som är i ständigt behov av mer pengar och vapen från de kulturmarxistiskt präglade länderna i väst.

Fria Tider rapporterade om utnämningen för en månad sedan – men redan nu har 46-årige "Sarah Ashton-Cirillo", som han kallar sig, hamnat i hetluften.

I en video som liknats vid en skräckfilmsvariant av en nordkoreansk propagandasändning riktade Ashton-Cirillo förra veckan hot mot "propagandister", som skulle "jagas" och "straffas".

– Nästa vecka kommer de ryska djävlarnas tänder att gnissla ännu hårdare, och rabiata käftar kommer fradgas i okontrollerbart raseri medan världen får se en av Kremls favoritpropagandister betala för sina brott, förklarade transvestiten.

Since there are several people asking for this video and many discussing it on Telegram and across social media channels, here is my latest episode of Russia Hates the Truth.



The russians and their supporters are gnashing their teeth as predicted.



pic.twitter.com/Bdr1yddFN3

— Sarah Ashton-Cirillo (Ukrainian TDF Media) (@SarahAshtonLV) September 13, 2023