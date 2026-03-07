© Kustbevakningen
 

Här bordar Sverige "ryska" fartyget

Publicerad 7 mars 2026 kl 08.32

Inrikes. Svenska myndigheter har bordat ett lastfartyg i Östersjön utanför Trelleborg efter misstankar om falsk flagg och kopplingar till Rysslands så kallade skuggflotta. Fartyget finns på Ukrainas egna sanktionslista och utreds nu till sjöss.

Kustbevakningen tog kontroll över lastfartyget Caffa klockan 15.50 på fredagseftermiddagen. Insatsen genomfördes tillsammans med Polisflyget och nationella insatsstyrkan.

Bilder från operationen som myndigheterna sprider i diverse medier visar hur en polishelikopter landar på fartyget samtidigt som personal går ombord från en båt.

”Bordningen med operationsnamnet 'Svart Kaffe' genomfördes enligt plan under fredagseftermiddagen. Polisens uppdrag har varit att säkra fartyget med specialutbildade operatörer från nationella insatsstyrkan.”, skriver polisen i ett pressmeddelande.

Kustbevakningen uppger att fartygets flaggstatus är oklar och att det därför betraktas som statslöst.

– Staten Sverige har befogenhet att ingripa i det här fallet mot ett fartyg vars flaggstatus i allra högsta grad är oklar, vi betraktar det som falskflaggat, säger Mattias Lindholm, presschef på Kustbevakningen, till SVT.

Fartyget är lastat med spannmål och uppges vara på väg mot Sankt Petersburg.

Kustbevakningen utreder nu om fartyget har rätt att vistas på svenskt vatten.

– Det uppvisar många egenskaper som vi förknippar med skuggflottan, vi får återkomma till om den beskrivningen går att applicera här. Men att den här typen av fartyg trafikerar svenska vatten kan inte vi se mellan fingrarna med, Mattias Lindholm till SVT.

