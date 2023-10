Urgammal kyrka bombad i Gaza: "Ett krigsbrott"

Det är en byggnad som tillhör Sankt Porfyrios-kyrkan – där hundratals personer tagit sin tillflykt – som bombats, rapporterar Wall Street Journal.

Även själva kyrkobyggnaden – en av de äldsta i världen – ska ha skadats. Den ursprungliga kyrkan byggdes så tidigt som år 425.

Händelsen inträffar dagar efter att Israel – mot sitt nekande – anklagats för att ha bombat ett sjukhus i Gaza som drivs av anglikanska kyrkan och ligger bara 250 meter från Sankt Porfyrios-kyrkan. I den attacken uppges upp till 500 personer ha dödats.

En av dem som vistades vid kyrkan säger till WSJ att han tror att ett barn finns bland de dödade.

Den israeliska försvarsmakten, IDF, säger att man undersöker händelsen.

Patriarken: Dör hellre än att fly

Det grekisk-ortodoxa patriarkatet i Jerusalem skriver i ett uttalande att det handlar om ett flygangrepp från Israels sida, rapporterar Tass. Kyrkan kallar attacken för ett "krigsbrott" riktat mot "oskyldiga civila, i synnerhet kvinnor och barn, som förlorat sina hem till följd av israeliska flyganfall".

Jerusalems patriark Alexios av Tiberias sade tidigare i veckan att han inte kommer att lämna Gaza så länge det finns kristna kvar i området.

– Om jag dör så blir en värdig död mitt öde, sade han.

