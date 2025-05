USA fördömer ryskt hot om tredje världskriget

Donald Trump skrev på sin plattform Truth Social:

”Vad Vladimir Putin inte inser är att om det inte vore för mig, skulle många riktigt dåliga saker redan ha hänt Ryssland – och jag menar RIKTIGT DÅLIGA. Han leker med elden!”

Donald J. Trump Truth Social 05.27.25 11:44 AM EST



What Vladimir Putin doesn’t realize is that if it weren’t for me, lots of really bad things would have already happened to Russia, and I mean REALLY BAD. He’s playing with fire! — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 27, 2025

Dmitrij Medvedev svarade på X:

”Angående Trumps ord om att Putin 'leker med elden' och att 'riktigt dåliga saker' skulle hända Ryssland. Jag känner bara till en RIKTIGT DÅLIG sak – tredje världskriget. Jag hoppas att Trump förstår det!”

Regarding Trump's words about Putin "playing with fire" and "really bad things" happening to Russia. I only know of one REALLY BAD thing — WWIII.

I hope Trump understands this! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 27, 2025

USA:s särskilda sändebud Keith Kellogg reagerade också på X:

”Att piska upp rädsla för tredje världskriget är ett beklagligt, vårdslöst uttalande… och ovärdigt en världsmakt.”

Stoking fears of WW III is an unfortunate, reckless comment by @MedvedevRussiaE and unfitting of a world power. President Trump @POTUS is working to stop this war and end the killing. We await receipt of RU Memorandum (Term Sheet) that you promised a week ago. Cease fire now. https://t.co/Mq2NxLyw2V — Keith Kellogg (@generalkellogg) May 27, 2025

Vita huset har samtidigt upprepat sina krav på ett eldupphör i Ukraina och väntar på fler diplomatiska initiativ från Moskva.