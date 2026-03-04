USA:s dyraste radar träffad av Iran

Kriget mot Iran har pågått i fem dagar och minst 787 personer har dödats i amerikansk-israeliska bombningar sedan i lördags, enligt iranska Röda Halvmånen. Sex amerikanska soldater har dött.

På materielsidan är det jämnare.

Satellitbilder har bekräftat skador på ett svindyrt amerikanskt militärt radarsystem i Qatar efter en iransk attack.

Radarn kostar motsvarande 10 miljarder kronor och slogs enligt experter ut av en iransk Shahed-drönare, som i sitt billigaste utförande kostar drygt 50.000 kronor att tillverka.

AN/FPS-132 (Block 5) är en uppgraderad tidigvarningsradar och en av endast sex av sitt slag i världen. Den spelar en central roll i långdistansdetektion av robotar över Mellanöstern.

Med en operativ räckvidd på omkring 5.000 kilometer kan radarn upptäcka och följa ballistiska robotar kort efter uppskjutning, även djupt inne i främmande territorium.

Installationen är den största radarplatsen som drivs av USA i Mellanöstern och en av de som skyddas av USA:s mest påkostade luftvärnssystem – THAAD.

Attacken inträffade på lördagen som en del av Irans militära självförsvars­operation ”True Promise 4”, som landet genomför mot israeliska och amerikanska mål i enlighet med FN-stadgan.

Irans islamiska revolutionsgarde, IRGC, uppgav att man genomförde en ”precisionsrobotattack” men enligt experter rör det sig sannolikt snarare om en drönarattack.

Nya satellitbilder från Planet Labs visar tydliga tecken på skador vid anläggningen. Bilderna visar bränd mark, utspridda rester och pågående brandbekämpning på platsen, vilket bekräftar att installationen träffades.

Radarn som träffats levererar i normala fall tidig spårningsdata, beräkningar av robotbanor och bedömningar av möjliga nedslagsplatser till större missilförsvarssystem som THAAD och MIM-104 Patriot, som ska angripa de inkommande missilerna.

Radarn bidrar också till US Space Surveillance Network genom att övervaka satelliter och rymdskrot.

Militära experter beskriver systemet som en central del i USA:s regionala missilförsvar, ibland kallad ryggraden i den så kallade ”kill chain” som används för att upptäcka, spåra och bekämpa inkommande robotar.

Genom att ge den första tidiga varningen skapar radarn det tidsfönster som krävs för att luftförsvarssystem ska kunna reagera.

Radarantennen som är riktad mot Iran ser nu ut att ha fått betydande skador, vilket kan minska radartäckningen för USA:s Mellanösternkommando CENTCOM och förkorta reaktionstiden för att avvärja inkommande iranska robotar över Persiska viken.

Anläggningen ligger nära Al-Khor och arbetar nära tillsammans med Al Udeid-flygbasen, som är huvudnavet för USA:s militära operationer i Iran.