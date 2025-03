USA:s propagandaradio stämmer Vita huset

Den amerikanska regeringen har beslutat att dra in finansieringen av flera statliga propagandakanaler, däribland Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Radio Free Asia och Middle East Broadcasting Networks.

Trump-allierade har länge kritiserat verksamheten som en del av en "statsfinansierad propagandamaskin" och Elon Musk har tidigare argumenterat för att Voice of America bör avvecklas.

Beslutet har lett till att RFE/RL nu stämmer Trump-administrationen och den tidigare guvernörskandidaten Kari Lake i ett försök att återfå sina federala anslag.

I sin stämning, som lämnades in i en federal domstol i Washington, D.C., argumenterar RFE/RL att den amerikanska kongressen har anslagit medel för dess verksamhet och att den ansvariga myndigheten, U.S. Agency for Global Media (USAGM), är skyldig att förmedla dessa.

"Huruvida medlen ska utbetalas är inget val myndigheten kan fatta på egen hand. Så lyder lagen", heter det i stämningen.

Kari Lake, som utnämnts till rådgivare för USAGM, har dessutom annullerat myndighetens 15-åriga hyresavtal och beskrivit det som "absurt dyrt". Samtidigt har Trump-administrationen permitterat nästan 1.300 anställda vid Voice of America, USAGM:s huvudkanal.

Radio Free Europe och Radio Liberty grundades tidigt under kalla kriget och finansierades först i hemlighet av CIA. Deras ursprungliga syfte var att sprida västvänliga budskap i Sovjetunionens satellitstater och senare även i Sovjetunionen självt. Idag uppger organisationen att dess uppdrag är att "främja demokratiska värderingar genom korrekt och ocensurerad nyhetsrapportering" i länder där fria medier påstås hotas.