Här mejas deltagarna ned under paraden i Liverpool

Polisen meddelar att bilen stannade på platsen och att föraren – en man – har frihetsberövats.

Exakt hur många som skadats är ännu oklart, men enligt en reporter på plats har minst tre personer förts bort från området med skador.

Räddningstjänst, ambulanspersonal och poliser är på plats med stor styrka, och även en ambulanshelikopter har landat i området.

Varning för obehagliga bilder:

NOW - Car plows into crowd during Liverpool victory parade.pic.twitter.com/6EnS9QGFQ6

— Disclose.tv (@disclosetv) May 26, 2025