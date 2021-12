Vaccinpionjär avstängd för vaccinkritik

Robert Malones Twitterkonto spärrades efter att han på onsdagen publicerat en länk till en video där det uppges att Pfizers coronavaccin har orsakat mer skada än det förhindrat.

Vaccinet från Pfizer bygger på den mRNA-teknik som Malone uppfann på 90-talet, något som användare på sociala medier nu lyfter fram som ironiskt.

På Telegram bekräftar Robert Malone att hans Twitterkonto har stängts av.

"Vi visste alla att det skulle hända förr eller senare. Och nu hände det. Över en halv miljon följare borta på ett ögonblick. Det innebär att jag måste ha träffat rätt, så att säga", skriver han.

Robert Malone har tidigare varnat för att massvaccinering mitt under en pågående pandemi kan leda till att viruset muterar. Han anser att det är rätt att vaccinera äldre och riskgrupper, men är skarpt kritisk till att man går så långt som att vaccinera friska barn.

This is what got him banned. There wasn't even any misinformation - the video verbatim went line through line on the data. This is nothing short of gross censhorship at the behest corporate interests. pic.twitter.com/62c4D4AWAj

— ˡᵒᶰᵍ ᵒᶰ $ᵃᵐᶜ (@xw33bttv) December 29, 2021