Valvinnaren: "Vi krossade globalisterna totalt här i Rumänien"

Nationalisten George Simion gick segrande ur den första valomgången i det rumänska presidentvalet som hölls i söndags.

Med över 40 procent av rösterna satte han sig i förarsätet inför den avgörande valomgången senare i maj.

Simion, som öppet stödjer Donald Trump och MAGA-rörelsen, säger i en intervju med SVT att han vill utse Calin Georgescu till premiärminister.

– Eftersom Georgescu representerar rumänernas vilja måste han föras till makten, förklarar Simion.

Georgescu stoppades från att ställa upp i presidentvalet förra året – efter att ha vunnit den första avgång. Först påstods utan bevis att hans kampanj hade styrts av Ryssland, och sedan anklagades han för att vara "rasist" och "främlingsfientlig" och därmed inte rumsren nog att ställa upp i presidentval. Men Simion planerar nu alltså att ge honom en central roll i landets styre.

I en separat intervju med Steve Bannons War Room uttrycker Simion sig än mer rättframt:

– Vi totalt krossade globalisterna här i Rumänien. Vi vann. Jag fick 40 procent av rösterna.

