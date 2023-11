Vänsterglädjen när SD-politiker dör i cancer

Sven-Olof Sällström, 55, lämnar sitt uppdrag som försvarsutskottets vice ordförande.

Anledningen är att hans cancer inte går att bota och att han enligt läkarna nu bara har månader kvar att leva.

SD-toppen Mattias Karlsson skrev häromdagen en hyllningstext om Sällström på X. Han beskrev bland annat den döende partikollegan som "en kär gammal vän, stridskamrat och partiveteran, som ägnat nästan hela sitt vuxna liv åt att försvara Sverige med både håg och hand".

Men i kommentarerna till inlägget var det många som var skadeglada.

"Ett avskräde till politiker som historien kommer döma ... 1 down, 22% to go", skriver en användare.

Flera andra svar på Mattias Karlssons inlägg går i samma stil.

"Ju fler sverigedemokrater som försvinner desto bättre för Sverige. Sen är det ju såklart tråkigt för anhöriga", lyder ett exempel.

Mattias Karlsson uppmärksammar de skadeglada kommentarerna i ett nytt X-inlägg: