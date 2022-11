Vänsterkändis avstängd från Twitter

Kathy Griffin är känd för att ha fått sparken från CNN år 2017 efter att ha poserat med vad som skulle föreställa den dåvarande presidenten Donald Trumps avhuggna huvud.

Nu har hon fått sitt Twitter-konto permanent avstängt.

Anledningen är att hon ändrade sitt användarnamn till "Elon Musk" och utgett sig för att vara Twitterägaren. I ett inlägg där hon låtsades vara Musk skev hon att hon bestämt sig för att rösta vänster efter att ha diskuterat saken med "kvinnorna i mitt liv".

Elon Musk skriver i ett inlägg att alla användare som "ägnar sig åt identitetsstöld utan att tydligt ange ’parodi’" kommer att stängas av permanent.

Previously, we issued a warning before suspension, but now that we are rolling out widespread verification, there will be no warning.



This will be clearly identified as a condition for signing up to Twitter Blue.

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2022