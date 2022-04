Vem bombade tågstationen i Kramatorsk?

Ett bevis som nyhetsbyrån TT lyfter fram är att någon skrivit en text på ryska på den del av roboten som hittades utanför tågstationen. TT skriver:

"Utanför tågstationen ligger resterna av en Totjka-U-raket med texten 'För barnen' skrivet på ryska, och attacken befaras därmed vara en medveten handling från den ryska militären för att slå ut infrastrukturen i Ukraina."

Sveriges regering slår också fast att Ryssland är den skyldiga parten och utrikesminister Ann Linde har gått ut med denna uppfattning internationellt:

This morning, Russia fired a missile at a train station in #Kramatorsk where thousands of Ukrainian** civilians had gathered for saftey to flee Russian attacks. It is a heinous and despicable attack on innocent civilians fleeing. @DmytroKuleba pic.twitter.com/lBCRKPc5SD

