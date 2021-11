WHO hoppade över bokstaven xi

Den nya coronavariant som upptäckts i Afrika har fått namnet omikrom.

WHO har namngett varianterna av coronaviruset utifrån det grekiska alfabetet, där omikron egentligen föregås av bokstaven xi. Den bokstaven valde dock WHO att hoppa över.

Även bokstaven nu hoppades över, vilket förklarades med att den kan uttalas som det engelska ordet "new".

När det gäller xi så tycks förklaringen istället vara att Kinas ledare heter Xi Jinping.

Paul Nuki, hälsoredaktör på Telegraph, skriver på Twitter att en källa inom WHO bekräftat att man hoppat över xi eftersom man inte ville "stigmatisera en region".

WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus har anklagats för att ha gynnat Kina under pandemin på grund av Kinas investeringar i Ghebreyesus hemland Etiopien.

If the WHO is this scared of the Chinese Communist Party, how can they be trusted to call them out the next time they're trying to cover up a catastrophic global pandemic? https://t.co/wURdLcdqw2

— Ted Cruz (@tedcruz) November 26, 2021