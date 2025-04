Zelenskyj visar upp infångad kines

Händelsen skedde i Donetskregionen, och enligt Volodymyr Zelenskyj finns det dokument, bankkort och personuppgifter som bekräftar identiteten på de kinesiska soldaterna.

Presidenten har på sociala medier lagt upp en video som uppges visa en kinesisk krigsfånge som kommunicerar via gester och läten.

Zelenskyj hävdar också att det finns betydligt fler kineser i de ryska ockupationsstyrkorna än bara dessa två. Han uppger att den ukrainska säkerhetstjänsten SBU, militär underrättelsetjänst och andra enheter nu arbetar för att kartlägga omfattningen.

– Jag har gett Ukrainas utrikesminister i uppdrag att omedelbart kontakta Peking och ta reda på hur Kina tänker reagera på detta, säger Zelenskyj i ett uttalande på Telegram.

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.



