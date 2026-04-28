Zelenskyjs attack mot Israel: "Stöldgods"

Publicerad 28 april 2026 kl 16.32

Utrikes. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj riktar skarp kritik mot Israel efter att spannmål från ryskockuperade områden ska ha nått israeliska hamnar. Israel reagerar kraftigt på anklagelsen och slår tillbaka.

Ukraina kallade under måndagen upp Israels ambassadör i protest mot det inträffade.

Bakgrunden är att Ukraina betraktar all spannmål från ockuperade områden, inklusive Krim, som stulen.

Nu ska ytterligare ett fartyg med liknande last ha anlänt till Israel.

I ett inlägg på X skriver Zelenskyj:

"I ett normalt land medför köp av stöldgods ett rättsligt ansvar. Detta gäller i synnerhet spannmål som Ryssland stulit. Ytterligare ett fartyg med sådan last har anlänt till en hamn i Israel och förbereder lossning. Detta är inte – och kan inte vara – legitim affärsverksamhet. De israeliska myndigheterna kan inte vara ovetande om vilka fartyg som anländer till landets hamnar och vilken last de för med sig."

Israels utrikesminister Gideon Sa’ar avvisar dock anklagelserna – och anklagar Zelenskyj för att ägna sig åt "Twitter-diplomati".

"Anklagelser är inte bevis. Bevis som styrker anklagelserna har ännu inte lagts fram. Du lämnade inte ens in en begäran om rättslig hjälp innan du vände dig till medierna och sociala nätverk", skriver Sa’ar på X.

Han uppger att frågan ska granskas och betonar att Israel agerar enligt lag.

Kremls talesperson Dmitrij Peskov avböjde på tisdagen att kommentera ärendet och sade att det är upp till de två länderna att lösa det.

– Vi vill helst inte kommentera detta på något sätt eller engagera oss i den här frågan, sade han under en pressträff i Moskva, enligt DW.

