© Skärmavbild, Telegram
 

100-kilosbomb i nattens attack mot Tel Aviv

Publicerad 24 mars 2026 kl 09.04

Utrikes. En iransk robotattack orsakade stora skador på flera byggnader i Tel Aviv under natten. Attacken var ett svar på vad som enligt Iran är Donald Trumps lögner under gårdagen om att förhandlingar pågår.

Dela artikeln

"Vi förhandlar med de barnamördande angriparna genom kollisionsbaserade angrepp", uppger det iranska revolutionsgardet i ett uttalande.

Det är en pik mot USA:s president Donald Trump, som på måndagen inför hela världen påstod sig vara i "djupgående" och "detaljerade" samtal med Teheran. Enligt Iran är detta en ren lögn, och man lovade att svara med en specialattack mot Tel Aviv.

Den nya robotattacken genomfördes under natten till tisdagen. Enligt israeliska myndigheter träffades centrala Tel Aviv av åtminstone en laddning på cirka 100 kilo sprängmedel.

Tre byggnader fick omfattande skador i explosionen och även bilar i området förstördes. Enligt Times of Israel skadades fyra personer lindrigt.

Samtidigt fortsätter Iran att trappa upp sina attacker. Revolutionsgardet uppger i sitt uttalande att landet nu genomfört 78 vågor i sin offensiv mot Israel och amerikanska mål i regionen.

Enligt uttalandet har bland annat Tel Aviv, Dimona och Eilat attackerats med robotar och drönare.

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.