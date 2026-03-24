100-kilosbomb i nattens attack mot Tel Aviv

"Vi förhandlar med de barnamördande angriparna genom kollisionsbaserade angrepp", uppger det iranska revolutionsgardet i ett uttalande.

Det är en pik mot USA:s president Donald Trump, som på måndagen inför hela världen påstod sig vara i "djupgående" och "detaljerade" samtal med Teheran. Enligt Iran är detta en ren lögn, och man lovade att svara med en specialattack mot Tel Aviv.

Den nya robotattacken genomfördes under natten till tisdagen. Enligt israeliska myndigheter träffades centrala Tel Aviv av åtminstone en laddning på cirka 100 kilo sprängmedel.

Tre byggnader fick omfattande skador i explosionen och även bilar i området förstördes. Enligt Times of Israel skadades fyra personer lindrigt.

בניין בתל אביב נפגע במטח לעבר המרכז הבוקר, מכוניות עלו באש; מד"א: אין נפגעים@tuvyayagelnik pic.twitter.com/vKPDvZZ0WA — גלצ (@GLZRadio) March 24, 2026

Samtidigt fortsätter Iran att trappa upp sina attacker. Revolutionsgardet uppger i sitt uttalande att landet nu genomfört 78 vågor i sin offensiv mot Israel och amerikanska mål i regionen.

Enligt uttalandet har bland annat Tel Aviv, Dimona och Eilat attackerats med robotar och drönare.