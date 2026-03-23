Kvinna gruppvåldtagen – av fem män

Enligt uppgifter till TV4 Nyheterna ska kvinnan ha känt sig påverkad av någon form av substans när hon befann sig i lägenheten.

I samband med detta ska omkring fem män ha våldtagit henne.

Under helgen har polisen haft en större insats kopplad till ärendet. Ingen person har ännu gripits.

– Vi kan bekräfta att det finns en anmälan i Halmstad med rubriceringen grov våldtäkt det aktuella datumet. Utredning pågår och med hänvisning till förundersökningssekretess kan vi i nuläget inte lämna några detaljer alls i ärendet, säger polisens presstalesperson Jennifer Last till TV4 Nyheterna.

Polisen lämnar i övrigt inga ytterligare uppgifter om ärendet.