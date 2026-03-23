Kvinna gruppvåldtagen – av fem män

Publicerad 23 mars 2026 kl 16.21

Inrikes. En misstänkt gruppvåldtäkt i Halmstad utreds efter en händelse i en lägenhet under natten mot lördagen. En kvinna uppger att hon drogats och våldtagits av flera män.

Enligt uppgifter till TV4 Nyheterna ska kvinnan ha känt sig påverkad av någon form av substans när hon befann sig i lägenheten.

I samband med detta ska omkring fem män ha våldtagit henne.

Under helgen har polisen haft en större insats kopplad till ärendet. Ingen person har ännu gripits.

– Vi kan bekräfta att det finns en anmälan i Halmstad med rubriceringen grov våldtäkt det aktuella datumet. Utredning pågår och med hänvisning till förundersökningssekretess kan vi i nuläget inte lämna några detaljer alls i ärendet, säger polisens presstalesperson Jennifer Last till TV4 Nyheterna.

Polisen lämnar i övrigt inga ytterligare uppgifter om ärendet.

