15-åriga Ida anmälde araber för våldtäkt – tog lagen i egna händer när utredningen lades ned

Det var i mars 2018 som Ida, då 15 år gammal, var på en lägenhetsfest i Örebro. Under festen våldtogs hon av två arabiska män som är tiotalet år äldre än henne, enligt hennes egen version. Ida säger efteråt att hon blivit drogad med metadon av männen och därefter sexuellt utnyttjad, våldtagen, medan hon legat utslagen av drogen.

Ida anmälde våldtäkten till polisen först ett halvår senare, men utredningen lades ned utan att de utpekade gärningsmännen ens blev förhörda. Det var något som den unga flickan blev väldigt frustrerad, arg och upprörd över, berättar en väninna till henne. Hon erbjöds att prata med en kurator, något hon tackade nej till.

Ida, som vid det här tillfället hade hunnit fylla 16 år, började istället planera för att ta lagen i egna händer. Hon letade upp artiklar på internet om kvinnor som hämnats på män som våldtagit dem och letade information om hur man köper ett vapen på gatan och hur mycket de kostar.

"automatvapen gatupris", "ak47 pris", "pistol pris på gatan" och "beretta" lyder några av hennes sökningar från hösten 2019. Hon gjorde även sökningar på hur man kan "tjäna snabba pengar som tjej" och "tjäna snabba pengar olagligt".

Fälla

I oktober 2019 plingar det till i mobiltelefonen hos en av de män, en 25-åring, som året innan anklagats för att ha våldtagit Ida. Han har fått ett meddelande på Instagram från en för honom okänd kvinna som påstår sig heta Sara och som av sitt efternamn och profilbild att döma har arabisk bakgrund.

"Kan du arabiska?", undrar 25-åringen.

"Nja lite inte så bra jag är född här", svarar Sara.

Sara är flörtig och tycker att 25-åringen ser bra ut. Hon berättar att hon bor i Linköping, och blir förvånad när 25-åringen säger att han bor i Örebro.

"Vaa seriöst vart i Örebro? Har en kusin som precis flyttat dit", skriver hon överraskat.

Sara tycker att de borde träffas. 25-åringen håller med.

Men Sara är en påhittad person. Det är i själva verket 16-åriga Ida som döljer sig bakom Instagram-kontot. Och hon vet mycket väl att 25-åringen bor i Örebro. Ida håller på att iscensätta sin hämnd.

Går till attack

Klockan är omkring tjugo över nio kvällen den 23 november 2019. 25-åringen och en kompis till honom har gjort upp om att träffa Sara och en väninna till henne på Dammvägen i Örebro. De sitter i bilen och väntar utanför ett hus.

25-åringen får syn på en kvinna i backspegeln som närmar sig bilen bakifrån. Det är Ida. 25-åringen hissar ner fönstret, och då sliter den 16-åriga flickan fram två knivar, en i vardera hand, och går omedelbart till attack och hugger honom genom den öppna bilrutan.

Ida siktar mot ansiktet och halsen och 25-åringen försöker panikartat värja sig. Totalt handlar det om ett tiotal knivhugg. 25-åringens kompis lyckas lägga i drive-växeln på bilen, och den chockade duon kan köra iväg från den unga attackerande kvinnan.

25-åringen blöder rejält, men lyckas själv köra till sjukhuset för vård. Skadorna är inte livshotande.

Under tiden har Idas mamma ringt polisen.

– Hon stack för ungefär en timme sen hon är alltså ute efter och ta livet av två killar, berättar den uppskakade mamman för polisen.

– Jag har ringt och ringt runt till halva hennes bekantskapskrets och jag får inte tag på henne och this is serious. Hon har varit utsatt för övergrepp av dom här två för ett och ett halvt år sen och hon... Hon har blivit tokig... Eller tokig, hon är frisk men alltså hon eh...

Döms

En knapp timme efter knivattacken grips Ida av en polispatrull. När hon förhörs av polisen nekar hon till brott och vägrar svara på deras frågor.

– Ingen kommentar, svarar hon på varje fråga.

När de båda männen förhörs nekar de till att de känt igen den kvinna som attackerat dem. Däremot erkänner 25-åringen att han haft sex med Ida året innan, men att det varit frivilligt. Polisens tekniker lyckas inte hitta några blodspår på Ida efter gripandet, eller några spår från henne på kniven.

Därför väljer Örebro tingsrätt i juli i år att fria Ida från anklagelsen om försök till mord. "I avsaknad av konkret bevisning som binder den tilltalade till gärningen är åtalet således ej styrkt i avseende å försökspunkten", motiverar domstolen sin dom.

Men domen överklagas till Göta hovrätt som gör en annan bedömning. De menar utifrån så kallad indiciebevisning att det är styrkt att det var Ida som attackerade de båda araberna.

Bland annat bygger domstolen sin dom på Idas sökhistorik på hennes telefon, där även namnen på de två männen finns med, uppgifterna i larmsamtalet från hennes mamma och det faktum att Idas mobiltelefon kopplat upp mot en mast i närheten av brottsplatsen.

Ida, som nu hunnit fylla 17 år, döms därför till ett och ett halvt års sluten ungdomsvård för mordförsök. Hon ska dessutom betala 130.200 kronor i skadestånd till den man hon pekat ut som sin våldtäktsman.

Ida heter egentligen något annat.