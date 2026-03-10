© Vita huset/Handout
Kistbärare för hem kvarlevorna efter sex amerikanska soldater som dött i kriget mot Iran, under en ceremoni på lördagen.

150 amerikaner sårade i kriget hittills

Publicerad 10 mars 2026 kl 19.34

Utrikes. Kriget mot Iran fortsätter att gå knackigt för Israel och USA, rapporterar Reuters. Enligt nyhetsbyråns uppgifter har 150 amerikanska soldater skadats sårats i striderna – betydligt mer än vad som rapporterats offentligt.

Dela artikeln

Efter Reuters publicering har det amerikanska krigsdepartementet bekräftat att runt 140 soldater sårats, utöver de åtta som dött i striderna.

Av de sårade ska ytterligare åtta ha skadats allvarligt och fler än hundra kunnat fortsätta arbeta.

Samtidigt går det trögt med verkställandet av Donald Trumps beslut om att öppna upp oljetrafiken genom Hormuzsundet med hjälp av amerikanska försäkringspengar och amerikansk militär eskort.

– Iran välkomnar starkt att amerikanska fartyg ska börja eskortera oljetankers genom Hormuzsundet. Och för övrigt så är vi beredda när de dyker upp, sade det iranska revolutionsgardets talesperson Alimohammad Naini när projektet lanserades av Donald Trump för snart två veckor sedan.

Naini tillade att alla flaggstater kan få fri lejd genom sundet – om de utvisar alla amerikanska och israeliska diplomater från sitt territorium.

En amerikansk tjänsteman uppger för Reuters att USA:s militär "ännu inte" har eskorterat några fartyg genom sundet.

Samtidigt rapporterar fartygsspårningsdata att ett supertankfartyg med två miljoner fat iransk olja nyligen passerade genom sundet med destination Kina. Totalt minst elva miljoner fat iransk råolja har lämnat landet sedan attackerna inleddes den 28 februari.

Konflikten påverkar också energisektorn i regionen. Nästan 1,9 miljoner fat per dag i raffinaderikapacitet i Gulfstaterna har stängts ned till följd av kriget, enligt energianalysföretaget IIR Energy.

Israels utrikesminister Gideon Saar säger att Israel inte vill se ett långvarigt krig men att offensiven fortsätter tills vidare.

– Vi kommer att fortsätta tills den minut då vi och våra partners anser att det är rätt att avsluta det här, säger Saar till reportrar i Jerusalem.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 460457627

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 460457628

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Quentin mördades av AFA: Nu smädas han av media – som terroriserar hans familj

Advokaten rasar mot hur döda 23-åringen beskrivs. "Efter den fysiska lynchningen kommer nu lynchningen av hans minne."0 

Ekonominyheter

Uppgift: Stegras pengar tar slut inom veckor

Prognosen: Konkurs redan i vår.. Gröna svenska jätten är nere för räkning, rapporterar Bloomberg.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.