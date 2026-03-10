150 amerikaner sårade i kriget hittills

Efter Reuters publicering har det amerikanska krigsdepartementet bekräftat att runt 140 soldater sårats, utöver de åtta som dött i striderna.

Av de sårade ska ytterligare åtta ha skadats allvarligt och fler än hundra kunnat fortsätta arbeta.

Samtidigt går det trögt med verkställandet av Donald Trumps beslut om att öppna upp oljetrafiken genom Hormuzsundet med hjälp av amerikanska försäkringspengar och amerikansk militär eskort.

– Iran välkomnar starkt att amerikanska fartyg ska börja eskortera oljetankers genom Hormuzsundet. Och för övrigt så är vi beredda när de dyker upp, sade det iranska revolutionsgardets talesperson Alimohammad Naini när projektet lanserades av Donald Trump för snart två veckor sedan.

Naini tillade att alla flaggstater kan få fri lejd genom sundet – om de utvisar alla amerikanska och israeliska diplomater från sitt territorium.

En amerikansk tjänsteman uppger för Reuters att USA:s militär "ännu inte" har eskorterat några fartyg genom sundet.

Samtidigt rapporterar fartygsspårningsdata att ett supertankfartyg med två miljoner fat iransk olja nyligen passerade genom sundet med destination Kina. Totalt minst elva miljoner fat iransk råolja har lämnat landet sedan attackerna inleddes den 28 februari.

Konflikten påverkar också energisektorn i regionen. Nästan 1,9 miljoner fat per dag i raffinaderikapacitet i Gulfstaterna har stängts ned till följd av kriget, enligt energianalysföretaget IIR Energy.

Israels utrikesminister Gideon Saar säger att Israel inte vill se ett långvarigt krig men att offensiven fortsätter tills vidare.

– Vi kommer att fortsätta tills den minut då vi och våra partners anser att det är rätt att avsluta det här, säger Saar till reportrar i Jerusalem.