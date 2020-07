22 miljoner – så lite har plastpåseskatten hittills dragit in

Sedan regeringen införde skatt på plastpåsar i affärer har butikerna sett ett tydligt förändrat kundbeteende.

Det har skett en dramatisk minskning av påsarna.

Hos Ica och Coop har försäljningen halverats medan Willys, Willys Hemma och Hemköp sett en minskning på hela 70 procent.

– Kunderna tar med sig något att bära i, säger Helena Esscher, presschef på Coop, till SVT.

Löfvenregeringen räknade med att skatten ska dra in 2,1 miljarder kronor i statskassan i år. Men under maj månad drog den bara in 22,3 miljoner kronor. Detta väntas dock öka när samtliga företag registrerat sin skatt. För varje såld plastkasse går 3 kronor till skatt, varför de numera kostar mellan 6-7 kronor att köpa.