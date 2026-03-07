60-åriga kvinnor försökte mörda sin pappa

Enligt åtalet inträffade händelsen i början av november när pappan kom hem efter ett besök i kyrkan.

Utanför bostaden väntade en av döttrarna. När mannen gick in i huset ska den andra dottern ha dykt upp och de ska därefter ha knuffat in honom i bostaden.

I polisförhör berättar mannen att han tvingades ner i en fåtölj i vardagsrummet.

– Sedan stoppade de in något bollaktigt i munnen, säger han i förhör.

Döttrarna ska samtidigt ha hållit för hans näsa. Mannen uppger att han kämpade emot i 20–30 minuter innan han lyckades ta sig loss.

När han reste sig ska en av döttrarna ha slagit honom i huvudet med en metallskål. Han föll då omkull mellan soffan och soffbordet. Därefter lämnade kvinnorna bostaden genom altandörren.

Mannen uppger att han senare svimmade och vaknade igen vid 20-tiden. Då lyckades han aktivera sitt trygghetslarm och ringde även ett av sina barnbarn. Larmoperatören kontaktade SOS Alarm som skickade polis och ambulans till adressen.

Mannen fick bland annat en intryckt fraktur i kindbenet samt flera sårskador. Åklagaren menar att misshandeln varit livsfarlig och att kvinnorna agerat särskilt hänsynslöst.

Misshandeln skedde efter att mannen testamenterat bort allt utom systrarnas laglott och visst lösöre till ett barnbarn.

Kvinnorna har varit häktade sedan början av december och nekar till brott. Huvudförhandlingen hålls vid Jönköpings tingsrätt den 18 och 20 mars.