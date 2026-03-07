Stor förödelse på USA:s militärbaser

Nya satellitbilder visar att de dyraste amerikanska avancerade luftförsvarssystemen kan ha slagits ut i regionen, rapporterar CNN.

Enligt CNN har radar för det amerikanska robotsystemet THAAD träffats vid Muwaffaq Salti-basen i Jordanien. Bilder från början av mars visar ett svårt skadat radarsystem och kratrar nära utrustningen.

Radarn, AN/TPY-2, är en central del av THAAD-systemet och kostar nära en halv miljard dollar enligt USA:s missilförsvarsmyndighet.

Det är dock billigt jämfört med den early warning-radar, typ AN/FPS-132, som Iran träffade på militärbasen Al Udeid Air i Qatar, som Fria Tider skrev om i veckan.

Den radarn var värd motsvarande 10 miljarder kronor innan den slogs ut av en billig iransk Shahed-drönare som kostar drygt 50.000 kronor att tillverka.

Även radarpositioner vid Prince Sultan-basen i Saudiarabien och vid militära anläggningar i Ruwais och Sader i Förenade Arabemiraten har träffats, enligt CNN:s analys av satellitbilder.

– AN-TPY/2-radarn är i praktiken hjärtat i THAAD-batteriet, som möjliggör avfyrning av interceptorrobotar och bidrar till den samlade luftförsvarsbilden, säger vapenspecialisten N.R. Jenzen-Jones till CNN.

Han beskriver systemet som mycket dyrt och svårt att ersätta.

– Förlusten av ens en radar av denna typ skulle vara en operativt betydande händelse. Det är troligt att en ersättningsenhet måste flyttas från någon annanstans, vilket kommer att ta tid och resurser, säger han.

Samtidigt uppger Pentagon att man av säkerhetsskäl inte kommenterar statusen för enskilda militära system i regionen.

Analysen pekar på omfattande skador på flera anläggningar. Bland annat uppges flyghangarer, bränsledepåer och boendeområden ha förstörts.

Den 1 mars dödades sex amerikanska soldater i en iransk drönarattack mot en taktisk ledningscentral i Shuaiba hamn i Kuwait.

USA:s försvarsminister Pete Hegseth uppgav på en pressträff att byggnaden var befäst.

– Den mest skadliga effekten har förmodligen varit på den amerikanska moralen, där omfattningen av framgångsrika iranska attacker avslöjar brister i det amerikanska luftförsvaret och de skyddsstrukturer som behövs för att försvara sig mot flygattacker, säger en expert till CNN.