AFA attackerade bedjande kristna barnfamiljer

Filmer från lördagens händelser i det vänsterextrema fästet Portland sprids på Twitter av journalisten Andy Ngo.

En stor grupp av svartklädda och maskerade AFA-aktivister beväpnade med sköldar och närstridsvapen gick plötsligt till attack mot de kristna familjerna.

Klippen visar hur kristna barnfamiljer flyr medan vänsterextremisterna slår sönder ljudutrustningen och attackerar deltagare med pepparsprej och projektiler. Ljudutrustningen kastades i floden.

A woman attendee of the family Christian prayer event at the waterfront in downtown Portland describes what happened when antifa attacked them. pic.twitter.com/OtbHVftDor

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 8, 2021