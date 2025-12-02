© Skärmavbild
Scener från vänsterextremisternas "ockupation" av Giessen.

AFA-ockuperad stad: Totalt vänsterextremt kaos i tyska Giessen

Scrolla för video...

Publicerad 2 december 2025 kl 16.06

Utrikes. Tiotusentals AFA-sympatisörer och andra vänsterextremister lamslog under helgen stora delar av den tyska universitetsstaden Giessen. Polisen raprportera om massiva blockader, våldsamma angrepp och minst ett tiotal skadade poliser i samband med AFD:s nya ungdomskongress. Även en AFD-politiker har blivit överfallen och misshandlad.

Dela artikeln

Fria Tider rapporterade i mitten av november om att Antifa (AFA) i Tyskland utlovat att "staden Giessen ska sättas i brand" – och mobiliserat vänsterextremister från hela Tyskland för att förstöra grundandet av invandringskritiska AFD:s nya ungdomsorganisation Generation Deutschland.

I helgen var tiotusentals vänsterextremister på plats och skapade totalt kaos i stora delar av den hessiska universitetsstaden, rapporterar Junge Freiheit.

Enligt uppgift deltog runt 25.000 personer i protesterna – den största polisinsatsen i Hessens historia, med uppemot 6.000 poliser inkallade från flera delstater.

Redan från tidig morgon på lördagen började grupper av svartklädda vänsterextremister blockera vägar in mot staden. Broar, infartsleder, förbundsvägen B49 och andra viktiga stråk spärrades av, ibland av flera tusen personer åt gången.

Polisen försökte inledningsvis få bort blockaderna med upprepade uppmaningar, men gick över till pepparsprej, batonger och vattenkanoner när de ignorerades.

Vänsterextremisterna kastade sten, flaskor och pyroteknik mot polisstyrkor på flera platser. Minst tio poliser rapporteras ha skadats, enligt vissa uppgifter blev upp till 15 lindrigt skadade. Samtidigt uppger polisen att man ännu inte har en fullständig bild av hur många vänsterextremister som blivit skadade.

Våldet riktades inte bara mot uniformerade. En AFD-politiker, Julian Schmidt, attackerades och skadades redan före den stora demonstrationen. Även journalister från den konservativa veckotidningen Junge Freiheit och det borgerliga magasinet Tichys Einblick utsattes för attacker, där bland annat kamerautrustning slogs sönder.

Under lördagseftermiddagen försökte mindre grupper av vänsterextremister vid upprepade tillfällen forcera polisavspärrningar mot mässhallen där AFD:s ungdomskongress hölls. Varje gång svarade polisen med att använda ”omedelbart” våld och på nytt sätta in vattenkanoner för att hålla folkmassorna borta från området. I omgivande orter rapporterades dessutom omfattande skadegörelse på parkerade bilar.

Inne på kongressen gick AFD-ledaren Alice Weidel till hårt angrepp mot demonstranterna.

– Det som sker där ute – kära vänsteranhängare, kära extremister, ni måste titta på er själva – är någonting som är djupt odemokratiskt, sade Weidel från talarstolen.

Delstatens kristdemokratiske ministerpresident Boris Rhein markerar också mot våldsvänstern.

– Användningen av våld och försök att hindra sammankomster genom marscher kan aldrig vara demokratiska medel, säger Rhein.

Även i USA, där Antifa nyligen terrorklassats, väcker våldsvågen uppmärksamhet. Richard Grenell, tidigare USA-ambassadör i Berlin under Donald Trumps första mandatperiod, varnar på X för utvecklingen. I ett inlägg om den tyska vänstern skriver han:

"Den intoleranta och våldsamma vänstern vinner mark i Tyskland. Om de följer den amerikanska vänstern kommer de att främja dödligt våld och samtidigt förlora stöd hos allmänheten – och i valen. Men de kommer inte att inse sina misstag eftersom den tyska vänstern får mycket stöd från medierna i Tyskland. De är dessutom offentligt finansierade. De konservativa medierna är små och försiktiga – men växer snabbt."

Bakgrunden till upptrappningen är att AFD:s tidigare ungdomsförbund Junge Alternative 2023 klassades som ”extremistisk organisation” av den federala underrättelsetjänsten och därefter upplöstes. Den nya organisationen Generation Deutschland valde Jean-Pascal Hohm, 28, till ordförande.

– Vi kommer att kämpa resolut för en verklig kursändring i migrationspolitiken som säkerställer att Tyskland förblir tyskarnas hemland, sade Hohm i början av konferensen.

Invandrarkaos när Youtube-profil besökte Norge

Liknande skräckscener även i Sverige. "Jag kommer aldrig att komma tillbaka till det här jävla landet."0 Plus

Här skjuter polisen enbenta kvinnan i benet

"Självförsvar." Småländska kvinnans andra ben sköts bort av en annan polis 2017.0 Plus

Bara svenskar när SVT rapporterar om elever som inte kan svenska

Inslaget får hård kritik. "Ni är så j-vla genomskinliga."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Flyktingbarn hade frysen full med människokött

Oskarshamns-afghanen riskerar utvisning efter makabra fyndet. Inre organ och hudbitar hade noggrant avlägsnats.0 

Ekonominyheter

Hanif Bali: Boomers och deras bostadspriser hotar fertiliteten

Unga har inte råd att bilda familj.. "Tydligen förväntas 90-talisterna yngla av sig i Attefallare".0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.