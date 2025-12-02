AFA-ockuperad stad: Totalt vänsterextremt kaos i tyska Giessen

Fria Tider rapporterade i mitten av november om att Antifa (AFA) i Tyskland utlovat att "staden Giessen ska sättas i brand" – och mobiliserat vänsterextremister från hela Tyskland för att förstöra grundandet av invandringskritiska AFD:s nya ungdomsorganisation Generation Deutschland.

I helgen var tiotusentals vänsterextremister på plats och skapade totalt kaos i stora delar av den hessiska universitetsstaden, rapporterar Junge Freiheit.

Enligt uppgift deltog runt 25.000 personer i protesterna – den största polisinsatsen i Hessens historia, med uppemot 6.000 poliser inkallade från flera delstater.

Redan från tidig morgon på lördagen började grupper av svartklädda vänsterextremister blockera vägar in mot staden. Broar, infartsleder, förbundsvägen B49 och andra viktiga stråk spärrades av, ibland av flera tusen personer åt gången.

Polisen försökte inledningsvis få bort blockaderna med upprepade uppmaningar, men gick över till pepparsprej, batonger och vattenkanoner när de ignorerades.

Vänsterextremisterna kastade sten, flaskor och pyroteknik mot polisstyrkor på flera platser. Minst tio poliser rapporteras ha skadats, enligt vissa uppgifter blev upp till 15 lindrigt skadade. Samtidigt uppger polisen att man ännu inte har en fullständig bild av hur många vänsterextremister som blivit skadade.

Våldet riktades inte bara mot uniformerade. En AFD-politiker, Julian Schmidt, attackerades och skadades redan före den stora demonstrationen. Även journalister från den konservativa veckotidningen Junge Freiheit och det borgerliga magasinet Tichys Einblick utsattes för attacker, där bland annat kamerautrustning slogs sönder.

Under lördagseftermiddagen försökte mindre grupper av vänsterextremister vid upprepade tillfällen forcera polisavspärrningar mot mässhallen där AFD:s ungdomskongress hölls. Varje gång svarade polisen med att använda ”omedelbart” våld och på nytt sätta in vattenkanoner för att hålla folkmassorna borta från området. I omgivande orter rapporterades dessutom omfattande skadegörelse på parkerade bilar.

Inne på kongressen gick AFD-ledaren Alice Weidel till hårt angrepp mot demonstranterna.

– Det som sker där ute – kära vänsteranhängare, kära extremister, ni måste titta på er själva – är någonting som är djupt odemokratiskt, sade Weidel från talarstolen.

Delstatens kristdemokratiske ministerpresident Boris Rhein markerar också mot våldsvänstern.

– Användningen av våld och försök att hindra sammankomster genom marscher kan aldrig vara demokratiska medel, säger Rhein.

Även i USA, där Antifa nyligen terrorklassats, väcker våldsvågen uppmärksamhet. Richard Grenell, tidigare USA-ambassadör i Berlin under Donald Trumps första mandatperiod, varnar på X för utvecklingen. I ett inlägg om den tyska vänstern skriver han:

"Den intoleranta och våldsamma vänstern vinner mark i Tyskland. Om de följer den amerikanska vänstern kommer de att främja dödligt våld och samtidigt förlora stöd hos allmänheten – och i valen. Men de kommer inte att inse sina misstag eftersom den tyska vänstern får mycket stöd från medierna i Tyskland. De är dessutom offentligt finansierade. De konservativa medierna är små och försiktiga – men växer snabbt."

Bakgrunden till upptrappningen är att AFD:s tidigare ungdomsförbund Junge Alternative 2023 klassades som ”extremistisk organisation” av den federala underrättelsetjänsten och därefter upplöstes. Den nya organisationen Generation Deutschland valde Jean-Pascal Hohm, 28, till ordförande.

– Vi kommer att kämpa resolut för en verklig kursändring i migrationspolitiken som säkerställer att Tyskland förblir tyskarnas hemland, sade Hohm i början av konferensen.

