Åkesson-docka hängd i Stockholm

En aktion genomfördes vid Sergels torg i Stockholm under morgonen.

Tre dockor hängdes från en bro. Dockorna föreställde SD-ledaren Jimmie Åkesson, KD-ledaren Ebba Busch och Reza Pahlavi.

Ovanför dockorna syntes en skylt med texten: "Folkmördare, bödlar och lakejer".

Polisen larmades till platsen och tog både dockor och skylt i beslag. I samband med det upprättades en anmälan om olaga hot.

Bakgrunden är att Reza Pahlavi, son till Irans tidigare diktator, är på besök i Sverige och håller tal i riksdagen. Det kontroversiella besöket sker efter inbjudan från SD-iraniern Nima Gholam Ali Pour i samarbete med KD:s riksdagsgrupp.