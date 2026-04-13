Ett foto som Kustbevakningen tagit på ett misstänkt ryskt fartyg innan det bordades i svenska vatten på söndagen. Lagstödet för att låta insatsstyrkan borda fartyget ska ha varit upplevt tillsynsbehov enligt miljöbalken.

Estland: Tänker inte kaxa med ryska skuggflottan

Publicerad 13 april 2026 kl 11.27

Utrikes. Till skillnad från Sverige tänker inte Estland börja borda misstänkt ryska fartyg i den så kallade skuggflottan i sina vatten, av rädsla för militära ingripanden från rysk sida. Samtidigt har den ryska närvaron i Finska viken ökat tydligt.

– Risken för militär eskalation är helt enkelt för hög, säger Estlands marinchef Ivo Värk till Reuters.

Över 30 tankfartyg har den senaste tiden legat för ankar nära den obebodda estniska ön Vaindloo, efter ukrainska drönarattacker mot ryska oljehamnar i Östersjön.

– Den ryska militära närvaron här i Finska viken har blivit mycket, mycket mer påtaglig, säger Värk.

Estland uppger att ingripanden endast kan bli aktuella vid akuta hot, exempelvis vid oljeutsläpp eller skador på kritisk infrastruktur.

– I Atlanten och även i Nordsjön finns det mycket liten rysk närvaro, vilket ger mer tid och handlingsfrihet eftersom risken för militär konfrontation och eskalation är betydligt lägre, säger Värk.

Bakgrunden är en tidigare incident där Estland försökte stoppa ett ryskt fartyg, vilket möttes av att Ryssland skickade upp ett stridsflygplan i området.

Samtidigt har flera europeiska länder intensifierat sina försök att stoppa skuggflottan, det vill säga icke-ryskflaggade fartyg som används för att exportera rysk olja trots sanktioner och därmed finansiera kriget i Ukraina.

Sverige fortsätter att borda misstänkt ryska fartyg efter påstådda misstankar om olika bagatellförseelser. Igår bordade en svensk insatsstyrka från Kustbevakningen det Panama-flaggade fartyget Hui Yuan, som kom från den ryska hamnen Ust-Luga och uppgavs vara på väg mot Las Palmas i Spanien.

Enligt Kustbevakningen misstänks fartyget inte ha följt miljöbalken.

– Vi agerar mot alla fartyg som begår brott mot miljöbalken, oavsett var de kommer ifrån, säger Karin Cars kommunikatör på Kustbevakningen, i en kommentar till TT.

"Väldigt bra": SD hyllar Orbans valförlust

Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson jublar. Nu säkras äntligen EU-finansieringen av Ukrainakriget, enligt SD-topparna. 

Stockholmsbörsen rusar – med över 4 procent

Vapenvilan ger glädjeyra på marknaden.. Men stora frågetecken finns kring uppgörelsen med Iran. 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

