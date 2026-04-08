Stockholmsbörsen rusar – med över 4 procent

På börsen i Stockholm öppnade både det breda indexet OMXSPI och storbolagens OMXS30 på omkring plus 4 procent.

Priset på brentolja föll från 108 dollar per fat på måndagen till 92,5 på onsdagsmorgonen.

Donald Trump meddelade under natten att USA kommit överens om en två veckors vapenvila med Iran, en uppgörelse som inkluderar att Hormuzsundet ska öppnas under den aktuella perioden.

Iran hävdar att USA är redo att gå med på i princip allt de krävt – något som väcker misstankar om att vapenvilan bara är ett nytt sätt för Trump att vinna tid och rädda ansiktet efter att ha hotat att utplåna hela den persiska civilisationen.

Enligt Teheran har USA redan accepterat att låta Iran ta kontroll över sundet, att häva alla sanktioner, att betala krigsskadestånd – och att helt dra sig tillbaka från regionen.

Om USA på riktigt accepterade dessa krav skulle det innebära att man förvandlar Iran från en pariastat till en dominerande stormakt i regionen.

Att Washington eller Israel, som i praktiken kontrollerar USA:s utrikespolitik, skulle kunna acceptera ett sådant scenario beskrivs som otänkbart.