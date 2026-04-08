© FT BILD/ARKIV
 

Stockholmsbörsen rusar – med över 4 procent

Publicerad 8 april 2026 kl 09.28

Ekonomi. Oljepriserna faller kraftigt och börserna rusar efter beskedet om en vapenvila i Mellanöstern. Stockholmsbörsen tar ett skutt på hela fyra procent. Men samtidigt finns stora frågetecken kring vad parterna i kriget egentligen har kommit överens om.

Dela artikeln

På börsen i Stockholm öppnade både det breda indexet OMXSPI och storbolagens OMXS30 på omkring plus 4 procent.

Priset på brentolja föll från 108 dollar per fat på måndagen till 92,5 på onsdagsmorgonen.

Donald Trump meddelade under natten att USA kommit överens om en två veckors vapenvila med Iran, en uppgörelse som inkluderar att Hormuzsundet ska öppnas under den aktuella perioden.

Iran hävdar att USA är redo att gå med på i princip allt de krävt – något som väcker misstankar om att vapenvilan bara är ett nytt sätt för Trump att vinna tid och rädda ansiktet efter att ha hotat att utplåna hela den persiska civilisationen.

Enligt Teheran har USA redan accepterat att låta Iran ta kontroll över sundet, att häva alla sanktioner, att betala krigsskadestånd – och att helt dra sig tillbaka från regionen.

Om USA på riktigt accepterade dessa krav skulle det innebära att man förvandlar Iran från en pariastat till en dominerande stormakt i regionen.

Att Washington eller Israel, som i praktiken kontrollerar USA:s utrikespolitik, skulle kunna acceptera ett sådant scenario beskrivs som otänkbart.

Nyheter från förstasidan

Två veckors vapenvila

Sundet öppnas – Israel ska ha körts över. "Vi fick uppdateringar i sista minuten efter att allt var bestämt."0 

Ekonominyheter

Tre olika momssatser på mat – så rörigt blir det inför valet

Krånglet: 6, 9 och 25 procent.. Men för konsumenterna kan det på sikt bli upp till tre procent billigare.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.