Åkesson på läckt lista med spelkunder

Ett omfattande dataintrång mot spelbolaget ATG, som bland annat driver nätkasinon, har lett till att stora mängder kunduppgifter spridits på darknet.

Bland de drabbade finns Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson.

Inför valet 2014 avslöjade SVT att SD-ledaren hade spelat bort över en halv miljon kronor på nätkasinon bara det året. Efter valet sjukskrev sig Åkesson för utbrändhet och var borta från offentligheten i nästan ett halvår.

Enligt Dagens Nyheter har information om över 150.000 spelare läckt ut efter intrånget. Materialet ska innehålla personuppgifter som namn, adresser och i vissa fall personnummer.

Tidningen slår fast att intrånget sannolikt skedde i slutet av 2025, men en del av den läckta informationen ska sträcka sig tillbaka till 2021.

Även personer med skyddade identiteter uppges finnas med i det läckta materialet.

Datamängden ska uppgå till flera gigabyte och omfatta uppgifter från olika år, däribland kundregister och utskick. I vissa fall ska även tillfälliga lösenord ha förekommit.

Bland de personer vars uppgifter förekommer i materialet finns förutom Jimmie Åkesson även diplomater.

En grupp som kallar sig "Coinbase Cartel" pekas ut för intrånget. Gruppen kopplas till attacker där stulen data används för att pressa företag.

Exakt hur intrånget gått till är oklart. Det finns heller inga uppgifter om att någon ska ha kontaktats med krav på betalning.

ATG har tidigare sagt att man saknar bevis för att ett intrång verkligen genomförts.

"Vi har inte fått några bevis på att en attack har lyckats", skriver bolagets cybersäkerhetschef Erik Täfvander till DN.