Toppdiplomaten Per Örnéus åtalas för grova brott

Gripandet skedde redan i maj förra året. Nu går åklagaren vidare och väcker åtal mot diplomaten Per Örnéus, 63, vid Stockholms tingsrätt.

Enligt utredningen ska Örnéus hanterat känsligt material som rör rikets säkerhet på ett otillåtet sätt.

Närmare bestämt ska han ha fört med sig sekretessbelagda handlingar från arbetet och förvarat dem både i sitt hem och i sitt fritidshus.

– Jag menar att det är fråga om uppgifter med mycket högt skyddsvärde som den åtalade mannen obehörigen tagit befattning med genom att ta hem och därefter behålla handlingar med hemliga uppgifter i sin bostad och i sitt fritidshus. Det handlar om uppgifter om förhållanden av hemlig natur som mannen fått del av till följd av tidigare arbetsuppgifter men som han sedan utan tillstånd tagit med sig och därefter gjort till sitt eget, säger åklagare och förundersökningsledare Mats Ljungqvist i ett pressmeddelande.

Åklagaren bedömer brottet som grovt eftersom uppgifterna anses ha stor betydelse för Sveriges försvar.

Samtidigt har en del av misstankarna fallit bort. Örnéus utreddes tidigare för att ha lämnat över hemliga uppgifter till en person med koppling till en kurdisk organisation, men den delen av förundersökningen har lagts ned.

– Jag har beslutat att lägga ned förundersökningen avseende denna misstanke eftersom jag inte kan bevisa när eller på vilket sätt handlingen röjts för politikern, säger Mats Ljungqvist.

Försvaret riktar kritik mot hur utredningen har skötts. Advokaten Thomas Olsson menar att polisen agerat alltför brett.

Han säger till TV4 Nyheterna att polisen ägnat sig åt "nån sorts fishing expedition och tar vad man får".

Åtalet gäller nu enbart hanteringen av de hemliga handlingarna. Enligt åklagaren rör det sig om uppgifter som, om de sprids, kan skada Sveriges säkerhet.