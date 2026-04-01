© Polisen, Regeringen
 

Åklagare ska tvingas yrka utvisning – här är regeringens nya förslag

Publicerad 1 april 2026 kl 17.58

Inrikes. Regeringen vill kraftigt skärpa reglerna för att utvisa utlänningar som begår brott. I ett nytt lagförslag ska åklagare bli skyldiga att begära utvisning – och tröskeln för att utvisa sänks rejält.
– Nu får Sverige Nordens tuffaste regelverk för brottsutvisningar, säger migrationsminister Johan Forssell (M).

Regeringen går nu vidare med en omfattande skärpning av reglerna för brottsutvisningar.

En proposition har nu lämnats till riksdagen med flera konkreta förändringar som väntas öka antalet utvisningar.

– De här förslagen syftar till att stå upp för en rimlig och rättvis migrationspolitik som prioriterar brottsoffrens och hederliga människors trygghet. Det är en viktig del i regeringens omläggning av migrationspolitiken, säger migrationsminister Johan Forssell.

En av de mest långtgående nyheterna är att åklagare ska vara skyldiga att yrka på utvisning när en utlänning åtalas för brott som är utvisningsgrundande.

Frågan ska därmed inte längre kunna falla bort i rättsprocessen, exempelvis genom vänsteraktivistiska åklagare.

Samtidigt sänks ribban. I dag krävs ofta relativt allvarlig brottslighet, men enligt förslaget ska utvisning som huvudregel bli aktuell redan när påföljden är strängare än böter.

Även den så kallade intresseavvägningen – där domstolen väger skäl för och emot utvisning – ska i fler fall leda till att personer faktiskt utvisas.

Regeringen vill dessutom ta bort de särskilda skyddsregler som i dag gäller för personer som kommit till Sverige som barn. Det innebär att även personer som varit i landet länge ska kunna utvisas på ett enklare sätt.

En annan förändring är att domstolar inte längre ska ta hänsyn till praktiska hinder för att verkställa en utvisning när de fattar beslutet. Den frågan flyttas i stället till senare i processen.

Även återreseförbuden skärps. De ska bli längre och i fler fall sakna tidsgräns helt.

– Med detta skickar vi nu tydliga signaler om att man inte är välkommen i Sverige om man kommer hit med avsikten att begå brott, säger Ludvig Aspling SD).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2026.

