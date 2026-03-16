Alla L-ministrar avgår om Mohamsson petas

Liberalerna ska på söndag hålla ett extrainsatt möte där partimedlemmarna ska ta ställning till om Simona Mohamsson får fortsatt förtroende som partiledare.

Bakgrunden är partiets nya beslut att acceptera Sverigedemokraterna i en framtida regering, något som utlöst en djup intern konflikt.

Flera liberaler har uppgett att de lämnar partiet om kursändringen ligger fast. Samtidigt sluter flera av partiets ministrar upp bakom Mohamsson.

Arbetsmarknadsminister Johan Britz kopplar sin egen framtid i regeringen till partiledarens ställning.

"Det stämmer. Jag har svårt att se att jag kan stanna annars. Jag arbetar på Simonas mandat, och tror på att den här linjen är helt rätt", skriver Britz i en kommentar till DN.

Gymnasieminister Lotta Edholm ger samma besked, för Aftonbladet:

"Jag sitter på Simonas mandat, och om någon annan kandidat mot förmodan skulle vinna omröstningen avgår jag naturligtvis som statsråd."

Jämställdhetsminister Nina Larsson gör en liknande markering i en kommentar till Expressen:

"Jag är övertygad om att Simona kommer att få ett förnyat förtroende, och skulle det inte bli så kommer jag avgå."

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari hänvisar till ett tidigare uttalande om att hon ställer sig bakom Simona Mohamsson.

Samtidigt uppger Ekot att Ylva Mozis, ordförande för Liberalernas största länsförbund i Stockholm, lämnar partiets ledning i protest mot den nya linjen mot SD.