SVT-reporter gör skandal av att han fick kött på Max

Publicerad 16 mars 2026 kl 12.21

Media. En vegetariansk SVT-reporter som råkade få en köttburgare på Max i Gävle gjorde senare ett långt eget tv-inslag om händelsen. Nu möts reportaget av hård kritik – bland annat från civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin.

När SVT-reportern Rikard Berglin besökte en Max-restaurang i Gävle beställde han en vegetarisk burgare. I stället fick han en hamburgare med kött.

Enligt Berglin, som uppger att han inte ätit kött på över 30 år, hann han äta ungefär halva burgaren innan han började misstänka att något var fel.

Händelsen blev senare ämne för ett längre inslag i SVT Gävleborg där reportern själv försöker gå till botten med saken och få svar från restaurangkedjan.

Rikard Berglin beskriver hur han blev "extremt äcklad" när han insåg att han ätit kött.

– Allt är ju relativt. Det är inte synd om mig. Men om man som köttätare vill förstå en vegetarian eller vegans perspektiv kan man ju föreställa sig hur det skulle kännas om man åt en hamburgare och i efterhand fick veta att den i själva verket var gjord på människokött. De flesta köttätare skulle nog i det fallet också tycka att det var ganska "illa att få i sig lite kött", säger Berglin till SVT Nyheter Gävleborg.

I inslaget intervjuas Max distriktschef i södra Norrland, Maria Lindstedt.

– Jag har jobbat på Max sedan 2002 och har faktiskt inte varit med om det någon gång, att någon fått kött på en vegetarisk burgare, säger hon.

Reportaget har väckt starka reaktioner.

Journalisten Sofie Löwenmark skriver på X att formuleringen framstår "som om han använder sin anställning på SVT som ett maktinstrument i vardagliga situationer".

Även civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin reagerar.

"Det här reportaget kan inte beskrivas som annat än uppseendeväckande. Av det enkla skälet att SVT, en verksamhet finansierad av skattekollektivet, här låter en medarbetare bedriva ansvarsutkrävande i SVT:s namn för sina privata vendettor", skriver ministern.

SVT Gävleborgs ansvariga utgivare Joanna Wågström försvarar dock publiceringen.

"Reportern lyfte på redaktionen att det här hade hänt och det väckte vår nyfikenhet kring hur vanligt det är", skriver hon till Expressen.

