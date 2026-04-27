Allard: "Kaosblattarna ska ut med huvudet före"

Tidöpartierna har suttit och rullat tummarna under nästan en hel mandatperiod och bara låtsats ta tag i invandringen.

Den obarmhärtiga analysen kommer Örebropartiets partiledare Markus Allard med under en debatt med Liberalernas rättspolitiska talesperson Martin Melin i "Duellen" på Youtube.

– Det finns så mycket kaosblattar i det här landet som inte ska vara här. De ska ut med huvudet före, säger Markus Allard i debatten.

Han är skarpt kritisk till att Tidöregeringen inte tagit tag i frågan om invandring och utvisningar trots att man utlovat ett "paradigmskifte".

– Ni har suttit på era händer och det är därför vi inte har fått ett paradigmskifte, säger Allard.

– Paradigmskiftet är ett bedrägeri mot väljarna. Man kan inte hävda något annat.

Martin Melin försöker i debatten lyfta fram de mindre åtgärder som Tidöregeringen vidtagit på migrationsområdet, även om invandringen är kvar på samma nivåer som under tidigare S-ledda regeringar.

Enligt Allard är det "för lite, för sent".

– Man säger en sak före valet och sen säger man en sak efter valet och det är precis det vi har fått med er. Ni lovade ett paradigmskifte, alltså en grundläggande revolutionär förändring i den här givna sanningen. Vad fick vi? Vi fick Martin Melin.

Vad som hade behövts är exempelvis massdeportationer, enligt Markus Allard.

– Vi behöver utvisa hundratusentals personer som har levt på bidrag år efter år efter år. Jag sitter ju själv i den här nämnden i Örebro kommun. Folk läser SFI i 15 år, sen tar de pauser då och då för att skita ur sig lite fler ungar, säger han.

– Det är för att vi inte har några krav ju, replikerar Martin Melin.

Markus Allard svarar:

– Ja. Och vems fel är det då? Ni har suttit i regering nu i fyra år. Fyra.