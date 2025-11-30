© FT BILD/ARKIV
 

Amerikanska analysen: Sverige visar varför det är fel med somalier och afghaner

Utrikes. Den brittisk-amerikanske författaren Douglas Murray menar att två aktuella händelser i USA bekräftar att Donald Trump haft rätt hela tiden om invandring från muslimska konfliktländer – och att Sverige är det skräckexempel som ingen längre kan blunda för.

I en uppmärksammad kolumn i ansedda New York Post pekar Murray på att Sverige gick från att vara ”ett stilla och anständigt land” till att nu ha granatattacker och gängkrig – något som tidigare var ”helt främmande”.

Samma mönster ser han i USA, fast långsammare eftersom landet är större.

Den gångna veckan avslöjades en jättelik bidragsbluff i Minnesota där somaliska invandrare misstänks ha stulit hundratals miljoner dollar. Delar av pengarna ska ha gått till al-Shabaab i Somalia.

Samma vecka sköt en afghansk man som fått asyl efter USA:s reträtt från Kabul två amerikanska nationalgardister utanför Vita huset; en av dem, 20-åriga svenskättlingen Sarah Beckstrom, dog senare av skadorna.

Murray skriver att det är obegripligt att människor som säger sig fly från terrorister sedan använder sin tid i väst till att skicka pengar till just dessa terrorister.

Han påminner om Donald Trumps omstridda utspel från 2015, då Trump krävde ”ett totalstopp för invandring från muslimska länder".

Murray konstaterar torrt att varken USA eller Europa fortfarande har ”ens börjat förstå vad som pågår” – men att Trump nu börjar städa upp genom att slopa asyl för somalier, ompröva afghanska asylsökare och slå till hårt mot Muslimska brödraskapet.

”Äntligen”, skriver han, ”börjar vi åtminstone försöka. Det är inte en dag för tidigt.”

