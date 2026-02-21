Ser risker med guldets återkomst: "Det tar bort makten från politikerna"

I SwebbTV:s ekonomimagasin beskriver han hur en sådan utveckling skulle minska staters handlingsutrymme och förändra maktbalansen mellan politiker och deras befolkningar, till politikernas nackdel.

Hamberg säger att guld historiskt har fungerat som pengar eftersom det inte kan skapas godtyckligt. Samtidigt har just godtyckligt penningskapande varit en nödvändighet för framväxten av dagens moderna, politikerstyrda samhällen.

– Om du är politiker och vill finansiera ett krig är det en jättedålig sak med guld, säger han om ett guldanknutet system.

Han konstaterar att dagens fiatvalutor gör det möjligt för politiker att öka penningmängden och därmed indirekt beskatta befolkningen.

– Man kan beskatta via smygvägen genom inflation, säger han.

Han menar att detta inte är möjligt i ett system där varje valutaenhet motsvaras av en bestämd mängd guld.

– Du kan inte skapa nya pengar utan att hitta mer guld. Då måste du hitta en gruva först, säger han.

Hamberg beskriver den globala ekonomin som på väg bort från en ensidig dollarstandard. Han menar att förtroendet för dollarn minskar i en mer multipolär världsordning där flera maktblock konkurrerar.

Som alternativ lyfter han guldets historiska roll som universellt accepterad värdebärare.

Han pekar på att centralbanker under det senaste decenniet har nettoköpt stora mängder guld.

– Varför har centralbankerna köpt guld i tio tolv år nu, frågar han.

Hamberg tolkar utvecklingen som ett tecken på att stater förbereder sig för ett system där tilliten till pappersvalutor är svagare.

– I en värld där man inte litar på varandras papper måste det finnas något fundament bakom, säger han.

Samtidigt medger han att ett guldanknutet system begränsar statens möjligheter att agera snabbt när krigsandan faller på.

Hans slutsats är att guldets återkomst skulle innebära en tydlig maktförskjutning bort från politiker och mot ett mer begränsat och disciplinerat penningsystem.