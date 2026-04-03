Foton som uppges visa vrakdelar sprids av iranska medier.

Amerikanskt stridsflyg nedskjutet – iransk jakt på piloterna

Publicerad 3 april 2026 kl 17.36

Utrikes. Ett amerikanskt stridsflyg uppges ha skjutits ned över Iran. Samtidigt uppmanas allmänheten i Iran att leta rätt på piloterna – mot löfte om belöning.

Amerikanska tjänstemän uppges ha bekräftat händelsen för New York Times, samtidigt som en räddningsinsats pågår för att lokalisera besättningen.

Enligt iranska statliga medier ska piloterna ha skjutit ut sig innan kraschen. I lokala sändningar har tittare uppmanats att ingripa om de stöter på dem.

– Om ni tillfångatar fiendens pilot eller piloter levande och lämnar över dem till polisen så kommer ni att få ett fint pris, sade uppläsaren i en tv-sändning, enligt nyhetsbyrån AP.

I iransk statlig tv har bilder visats på vad som påstås vara delar från det nedskjutna flygplanet.

Från amerikanskt håll har inget offentligt uttalande ännu gjorts.

Iranska revolutionsgardet hävdar att två amerikanska plan slagits ut under fredagen. I ett uttalande uppger man att avancerade luftförsvarssystem träffat bland annat ett stridsflygplan av typen F-35.

"Efter den falska uppgiften från den lögnaktige amerikanske presidenten om att Revolutionsgardets luftförsvar fullständigt förstörts träffades nyss ett avancerat fientligt stridsflygplan i södra delen av ön Qeshm av IRGC:s moderna luftförsvarssystem, under kontroll av landets integrerade luftförsvarsnätverk", skriver gardet.

Revolutionsgardet uppger att ett planen totalförstörts och pilotens öde är oklart.

Nyheter från förstasidan

USA lyckades rädda sin försvunne pilot

Skadad men kommer återhämta sig. Trump vidhåller: "Vi har totalt luftherravälde". 

Tre olika momssatser på mat – så rörigt blir det inför valet

Krånglet: 6, 9 och 25 procent.. Men för konsumenterna kan det på sikt bli upp till tre procent billigare. 

