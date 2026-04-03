Amerikanskt stridsflyg nedskjutet – iransk jakt på piloterna

Amerikanska tjänstemän uppges ha bekräftat händelsen för New York Times, samtidigt som en räddningsinsats pågår för att lokalisera besättningen.

Enligt iranska statliga medier ska piloterna ha skjutit ut sig innan kraschen. I lokala sändningar har tittare uppmanats att ingripa om de stöter på dem.

– Om ni tillfångatar fiendens pilot eller piloter levande och lämnar över dem till polisen så kommer ni att få ett fint pris, sade uppläsaren i en tv-sändning, enligt nyhetsbyrån AP.

I iransk statlig tv har bilder visats på vad som påstås vara delar från det nedskjutna flygplanet.

Från amerikanskt håll har inget offentligt uttalande ännu gjorts.

Iranska revolutionsgardet hävdar att två amerikanska plan slagits ut under fredagen. I ett uttalande uppger man att avancerade luftförsvarssystem träffat bland annat ett stridsflygplan av typen F-35.

"Efter den falska uppgiften från den lögnaktige amerikanske presidenten om att Revolutionsgardets luftförsvar fullständigt förstörts träffades nyss ett avancerat fientligt stridsflygplan i södra delen av ön Qeshm av IRGC:s moderna luftförsvarssystem, under kontroll av landets integrerade luftförsvarsnätverk", skriver gardet.

Revolutionsgardet uppger att ett planen totalförstörts och pilotens öde är oklart.